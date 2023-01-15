Азербайджан направляет самолет для эвакуации сотрудников посольства в Иране

Азербайджан направляет самолет из Баку в Тегеран для эвакуации сотрудников посольства в Иране, сказал журналистам начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, этим самолетом в Азербайджан будут доставлены сотрудники посольства, члены их семей и тело Орхана Аскерова. Он будет похоронен во второй Аллее шехидов в Баку.