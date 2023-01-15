Армянский депутат: Заявление Москвы вызывает беспокойство

Россия показала, что «готова яростно бороться против этой реальности», заявил депутат оппозиционной фракции «Честь имею» в парламенте Армении Тигран Абраамян, комментируя заявление МИД России о размещении гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в приграничных районах Армении. Оппозиционер назвал заявление МИД России «жестким».

По словам Абраамяна, которые приводит армянская служба Радио Свобода, у России есть интересы в регионе, и она считает, что они были попраны, поэтому спокойно сидеть не будет. «Конечно, противостояние России и Запада проявляется в самых разных регионах. В разных регионах оно имеет разный характер. Но, в любом случае, эта ситуация весьма тревожна», - полагает армянский депутат.

По его мнению, реакция России означает, что власть Пашиняна привнесла в регион противостояние Россия - Запад, поставив Армению под угрозу превращения в поле боя: «В результате политического курса, взятого на вооружение властями Армении, очередное... единоборство между Россией и Западом переносится в Армению. И это может иметь очень непредсказуемые последствия для Армении».

Политика правительства Пашиняна не может быть основанием для оптимистичных ожиданий, эти подходы принесли бесконечную войну и новые угрозы, считает Абраамян.