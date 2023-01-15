Президент Египта уже в Ереване

В Армению с двухдневным официальным визитом прибыл президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Согласно сообщению армянских СМИ, 29 января состоится встреча президентов Армении и Египта, за которой последуют переговоры с участием делегаций. Абдель Фаттах ас-Сиси и Ваагн Хачатурян затем выступят с заявлениями для прессы. В рамках визита президент Египта встретится также с премьер-министром Николом Пашиняном.

Отметим, что ранее президент Египта находился с визитом в Азербайджане, где он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также встретился с азербайджанскими бизнесменами.