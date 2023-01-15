Медведев снова угрожает и оскорбляет

Если начнется мировая война, желанием не допустить которую страны Запада объясняют поставки военной техники Украине, то вестись она будет не с помощью танков и истребителей, пригрозил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м». Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше. Твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», — срывается на оскорбления Медведев.

Он заявляет, что представители стран Запада объясняют поставки желанием предотвратить «экспансию России» и мировую войну: «Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху. Впрочем, чего ждать от предпринимателя с незаконченным высшим образованием и его скудоумных соседей...».

Под «предпринимателем с незаконченным высшим образованием» Медведев имеет в виду министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Накануне Крозетто заявил, что третья мировая война может начаться, «если российские танки придут в Киев и на границы Европы», пишет RAI News. Бывший премьер Британии Борис Джонсон в колонке для Daily Mail с заголовком «Какого черта Запад ждет» заявил, что украинцам нужны «сотни танков» и все виды обычных вооружений.