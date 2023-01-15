На берегу Каспия опять нашли мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря снова обнаружили мертвых тюленей. Сообщение в соцсетях опубликовала пресс-служба администрации Ленинского района Махачкалы.

Тела краснокнижных нерп были выброшены на территории пляжа «Оазис». Начальник отдела по управлению микрорайонами Турали и Анжи Надира Рамазанова заявила, что удалось насчитать восемь мертвых тюленей.

Каспийская нерпа или каспийский тюлень занесен в Красную книгу, это единственный вид среди подобных, который обитает в Каспийском море. В начале декабря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 650-700 мертвых тюленей. Тогда точные причины гибели не сообщались.