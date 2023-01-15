Женская юношеская (U-16) сборная Азербайджана по баскетболу находится на сборах в Анкаре.

Под руководством турецкого главного тренера Эврена Алкаяна тренируются 14 баскетболисток. Команда проводит две тренировки в день и уже сыграла одну контрольную игру против команды «Этимесгут Беледийеси», победив со счетом 81:62. Самой результативной баскетболисткой в нашей команде была Ангелина Исмайлова, набравшая 33 очка.

Сборы продлятся до 3 февраля. Сборная Азербайджана готовится к матчам чемпионата Европы в дивизионе «С», которые пройдут с 18 по 23 июля в Андорре.