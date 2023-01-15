Три варианта окончания войны в Украине от американских аналитиков

Анализируются три варианта окончания войны: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование. Абсолютная победа (вроде той, что одержали союзники во Второй мировой войне), по мнению центра, крайне маловероятна. Скорее всего, предполагает RAND, война закончится какими-то переговорами.

Известный американский исследовательский центр RAND Corporation (среди его клиентов и Пентагон) в своем докладе "Избежать долгой войны" приходит к выводу, что ни одна из сторон в войне в Украине не достигнет "абсолютной победы". Выдержки из доклада приводит украинское издание Страна.ua.

Перемирие в Украине, полагают эксперты, заморозит линию фронта и приведет к долгосрочному прекращению активных боевых действий. Россия прекратит попытки захватить дополнительные украинские территории (кроме тех, что уже захвачены) и прекратит ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре. ВСУ в таком случае прекратили бы удары по захваченным Россией районам Украины и по самой России.

Сохранятся нерешенные территориальные вопросы. Но они будут оспариваться политическим и экономическим путем, а не военным. Аналитики пишут, что стороны, скорее всего, будут вести лишь минимальную торговлю, а границы будут в значительной степени закрыты.

Отдельно изучаются перспективы применения ядерного оружия и полноценное вовлечение в войну НАТО.

Оба сценария видятся RAND маловероятными. По первому говорится: если все же Россия решится нанести ядерный удар и получит от этого какую-то выгоду, пусть даже ситуативную, это нанесет США огромный политический ущерб и может привести в развалу всего миропорядка, в том числе атлантического сотрудничества.

По вовлечению НАТО говорится, что это не в интересах России, уже изнуренной войной с Украиной. Но учитывая то, какой экзистенциальный характер придает Москва противостоянию с Западом, она может пойти на это. Но видимых перспектив успеха РФ в таком противостоянии RAND не видит.

Аналитики RAND отмечают, что в интересах США не допустить затягивания конфликта в Украине - выгоды от такого сценария уступают негативным последствиям, учитывая риск применения ядерного оружия и прямого вовлечения НАТО в войну.

Ключевое препятствие на пути российско-украинских переговоров - взаимный оптимизм сторон в отношении собственных военных перспектив и взаимный пессимизм в отношении последствий мира.

RAND видит четыре инструмента, которые США могли бы использовать для смягчения этих препятствий и ускорения движения к переговорному процессу: уточнение планов поддержки Украины, обязательства по обеспечению безопасности Украины после прекращения войны, предоставление гарантий нейтралитета Украины и установление условий снятия санкций с России.