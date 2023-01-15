Генерал стал новым президентом Чехии

Отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел обеспечил себе победу во втором туре выборов президента Чехии. Об этом в ходе завершающегося в субботу подсчета голосов избирателей сообщило Чешское телевидение.

«Новым чешским президентом избран Петр Павел, - отметил ведущий телепрограммы. - Андрей Бабиш уже не сможет собрать столько голосов избирателей, чтобы догнать Петра Павела».

В ближайшее время в Праге ожидается пресс-конференция избранного президента Чехии. Премьер Чехии Петр Фиала подтвердил победу Павела на выборах президента страны.