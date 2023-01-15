Пригожин назвал Стрелкову свои условия. Стрелков отказался. Конфликт разгорается

В своей последней публикации Пригожин прокомментировал перспективы Стрелкова в ЧВК. По его словам, у Гиркина есть два варианта службы: воевать как штурмовику или прийти на «совет командиров», откуда его отправят «в самое пекло». Основатель армии наемников уточнил, что ответственный за Стрелкова Андрей Трошев позвонил ему и пригласил в Луганск. Пригожин также обвинил Гиркина в сдаче Славянска и получении денег от украинского бизнесмена Рината Ахметова.

«Уверен, что Стрелков поведет себя как законченное ссыкло. Командиры, озлобленные на него, скажут ему: «…ты зачем сюда приехал, тварь…? Зачем ты, сучонок, сдал Славянск? Расскажи, как ты брал деньги у Ахметова, чтобы сбежать из города...». Если все-таки командиры согласятся его оставить, а это случится только в том случае, если я скажу ключевое слово, его отправят в тренировочный лагерь. Если он там начнет буксовать, ему там вопросы начнут задаваться еще и еще раз, возможно, с пристрастием... Через месяц - другой его бросят в самое пекло, там, где он будет должен доказать свою надежность. Останется жив - я пожму ему руку. Попробует сбежать - пос*у на его лицо. Погибнет - похороним с почестями», — сказал Пригожин.

По его словам, Стрелков не славится «отвагой, мужеством и своей надежностью». Второй сценарий, при котором Стрелков может стать командиром «Вагнера», это, со слов Пригожина, начать с самого низа - стать штурмовиком группировки.

Стрелков в своем телеграм-канале отреагировал на слова Пригожина в его адрес: «Последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес, полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — подчеркнул Стрелков.