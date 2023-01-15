Финляндия об осквернении Корана: Россия, возможно, стоит за провокацией...

Акцию, на которой сожгли священную для мусульман книгу, организовал лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан. Он согласовал ее заранее с властями. МИД Турции заявил, что проведение подобного мероприятия недопустимо. Тем не менее, у Стокгольма не было законных оснований запретить проведение этого мероприятия. Оно состоялось 21 января. Палудан, как и обещал, сжег Коран, параллельно критикуя Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул на то, что за акцией протеста с сожжением Корана в Стокгольме может стоять Россия, пишут зарубежные СМИ.

Протест Палудана прокомментировал министр иностранных дел Финляндии. Он отметил, что эта акция "поднимает вопрос о том, что есть какая-то третья сторона, например, - Россия или какая-то другая сторона, которая выступает против членства в НАТО и стремится к провокациям для достижения этой цели". Хаависто добавил, что отношения Палудана с Россией "были расследованы, и были найдены определенные связи в его окружении".

С подобным заявлением выступил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон: "Есть силы, как внутри Швеции, так и за ее пределами, которые хотят помешать членству Швеции в НАТО".

Палудан в пятницу, 27 сентября, в очередной раз сжег Коран, на этот раз в Копенгагене. Причем сделал это трижды: напротив посольства Турции в Дании, у консульского отдела посольства России в Копенгагене и у местной мечети. Экстремист заявил, что будет совершать подобные акции еженедельно до тех пор, пока Анкара не поддержит вступление Швеции в НАТО.