Саакашвили отказывается от лечения. Семью призвали вмешаться

«Если так будет продолжаться, его состояние ухудшится. Я хотел бы обратиться к членам семьи, госпоже Гиули: убедите человека пройти лечение, иначе это действительно может привести к летальному исходу», - сказал директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».

Он заявил, что диагностированный у Саакашвили коронавирус проходит в относительно легкой форме, но он резко сократил объем принимаемой пищи. «Мы всегда говорили о том, что он не потребляет рекомендуемое число калорий, но в последние дни он ест еще меньше и отказался принимать пищевые добавки… Для поддержания жизненных функций была предложена инфузионная терапия, но и от этого он категорически отказался», - сказал Чхаидзе.

По данным клиники на 28 января, Михаил Саакашвили весит 69 кг и 700 граммов. Врач сообщил, что он в основном лежит, а если передвигается - то с помощью вспомогательных средств. В тюрьму после ареста экс-президент поступил с весом в 116 кг при росте 195 см.