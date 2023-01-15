Эрдоган заявил о своем праве вновь баллотироваться в президенты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в провинции Денизли на юге Турции, заявил, что, с правовой точки зрения, он имеет право выдвижения на новый срок в качестве главы государства. Об этом сообщает ТРТ.

Турецкий президент таким образом ответил на заявления оппозиции об отсутствии у него права выдвигаться на третий срок после перехода Турции в 2018 году к президентской форме правления от парламентской.

«Турция на выборах в 2018 году избрала новую систему правления. Хронометраж (президентских сроков) был обнулен. Президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы правления», — сказал турецкий лидер.