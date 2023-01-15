В Нахчыване новый глава полиции
Назначен новый начальник Нахчыванского городского отдела полиции. АПА сообщает, что на эту должность назначен полковник Эльдар Газибеков.
Ранее Газибеков был заместителем начальника Насиминского районного управления полиции.
Агентство отмечает, что Эльдар Газибеков приходится племянником ныне покойному полковнику полиции Этибару Газибекову, начальнику полиции Сабунчинского и Сураханского районов.
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