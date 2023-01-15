США готовят предупреждение Турции и Эмиратам

Заместитель министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Брайан Нельсон во время поездки в Турцию и на Ближний Восток на следующей неделе предупредит страны и предприятия, что они могут потерять доступ к рынку США.

Reuters пишет, что это может произойти, если эти страны будут вести дела с организациями, в отношении которых введены санкции США. Нельсон посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля.