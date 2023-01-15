США готовят предупреждение Турции и Эмиратам
Заместитель министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Брайан Нельсон во время поездки в Турцию и на Ближний Восток на следующей неделе предупредит страны и предприятия, что они могут потерять доступ к рынку США.
Reuters пишет, что это может произойти, если эти страны будут вести дела с организациями, в отношении которых введены санкции США. Нельсон посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля.
В ходе встреч с госчиновниками, а также деловыми и финансовыми учреждениями Нельсон напомнит им, что Вашингтон будет продолжать применять свои санкции. "Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам США из-за того, что они ведут бизнес с организациями, находящимися под санкциями, или не проводят надлежащей проверки", - сказал спикер Минфина.
В ходе визита в Турцию Нельсон предупредит предприятия и банки, что им следует избегать операций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными. Предметы двойного назначения могут иметь как коммерческое, так и военное применение.