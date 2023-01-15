Россия обвиняет: Украина ударила из HIMARS по больнице много погибших
Министерство обороны РФ утверждает, что украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS районную больницу в аннексированном поселке Новоайдар Луганской области Украины.
«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в больнице медпомощь получали военнослужащие и местные жители, а работали гражданские и военные медработники.
Российская сторона из-за удара по больнице обвинила Украину в совершении военного преступления.