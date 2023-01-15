Глава Генштаба Армении отказался говорить о гибели солдат при пожаре

Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян во время посещения 28 января военного пантеона «Ераблур» оставил без ответа вопросы журналистов в связи с гибелью 15 военнослужащих при пожаре в воинской части.

Журналисты подошли к Асряну, который направлялся к мемориалу в рамках мероприятий по случаю Дня армянской армии. Они спросили его, не считает ли он себя виновным в гибели 15 военнослужащих в воинской части.

«Вы не судьи для меня, что задаете подобные вопросы», — заявил Асрян, потребовав освободить ему дорогу, и не стал отвечать на вопросы. «Если есть вопросы, то обращайтесь к пресс-секретарю», — добавил он.

В ночь на 19 января в одном из домов в Гегаркуникской области Армении, где размещалась инженерно-саперная рота Вооруженных сил республики, произошел пожар. В огне погибли 15 военнослужащих. Причиной трагедии прокуратура Армении назвала неосторожное обращение с бензином в помещении, когда один из офицеров пытался растопить с его помощью печь. Возбуждено уголовное дело. Президент Армении уволил командующего вторым армейским корпусом. Также уволены несколько должностных лиц Вооруженных сил республики.