НАТО готова к прямой военной конфронтации с Россией, но для этого должна перевооружиться и перейти на «военную экономику мирного времени», заявил в эфире португальской компании RTP глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

Он сказал, что в последнее время НАТО владела инициативой, могла сама определять, когда, куда и сколько войск необходимо послать для решения той или иной задачи. Но теперь Россия «приходит к нам без приглашения».

По мнению Бауэра, стратегические цели России выходят за пределы Украины, поскольку она хочет восстановить территорию СССР.

При этом глава военного комитета НАТО в возможность ядерной войны не верит. «Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший. А, значит, все еще рациональный человек», — говорит Бауэр.