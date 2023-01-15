Генштаб Украины: Россия ведет наступление на трех направлениях

В Генштабе ВС Украины заявили, что россияне пока продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, неся при этом большие потери. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Теряя большое количество живой силы, противник пока что продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону", - отмечается в сводке украинского Генштаба.