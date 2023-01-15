Согласно сообщению пресс-службы главы азербайджанского государства, в ходе телефонного разговора президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что осуждает террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране. В связи с гибелью руководителя службы охраны Орхана Аскерова президент Израиля выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву, близким покойного и азербайджанскому народу, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнования. Глава государства подчеркнул, что другой сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бесстрашно бросился на террориста и обезоружил его. Президент Азербайджана отметил, что если бы террорист, вооруженный автоматом и многочисленными магазинами для патронов, не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

Президент Азербайджана выразил соболезнования Ицхаку Герцогу и семьям погибших в связи с совершенным в Израиле терактом, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Президент Израиля поблагодарил главу нашего государства за соболезнования.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов.