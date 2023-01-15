Трамп начинает предвыборную кампанию
Бывший президент США Дональд Трамп в субботу проводит первые предвыборные митинги, более двух месяцев назад он объявил о намерении участвовать в борьбе за пост главы государства.
По сообщению Associated Press, у него запланировано два митинга за день: один в Нью-Гэмпшире, второй - в Южной Каролине. Речь идет о штатах, которые первыми проводят праймериз Республиканской партии.
На данный момент Трамп - единственный республиканец, заявивший о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от своей партии. Но ожидается, что в течение ближайших месяцев у него появятся серьезные соперники. Решение участвовать в предвыборной гонке может принять пользующийся большой популярностью губернатор Флориды Рон Десантис. Обдумывают участие в праймериз бывший вице-президент США Майк Пенс и бывший постпред США при ООН Никки Хэйли.
Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.