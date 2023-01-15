Трамп начинает предвыборную кампанию

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу проводит первые предвыборные митинги, более двух месяцев назад он объявил о намерении участвовать в борьбе за пост главы государства.

По сообщению Associated Press, у него запланировано два митинга за день: один в Нью-Гэмпшире, второй - в Южной Каролине. Речь идет о штатах, которые первыми проводят праймериз Республиканской партии.