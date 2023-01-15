Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора президент Ирана в связи с гибелью руководителя службы охраны посольства Азербайджана в Тегеране Орхана Аскерова выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву, семье покойного и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что решительно осуждает теракт против посольства Азербайджанской Республики в Тегеране, выразил надежду, что этот кровавый террористический акт будет тщательно расследован и преступники понесут заслуженное наказание. Президент Азербайджана также подчеркнул важность прозрачного проведения расследования.

Глава государства отметил, что другой сотрудник охраны посольства, будучи без оружия, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его. Президент Азербайджана указал, что если бы террорист не был разоружен, не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

Ильхам Алиев подчеркнул важность обеспечения безопасности диппредставительств.