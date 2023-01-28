Сильное землетрясение в Иране. Ощущалось и в Нахчыване

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в северо-западной части Ирана. Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 8 км к юго-западу от города Хой. Очаг залегал на глубине 15 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана сообщили, что в 22:14 по местному времени в городе Хой (Иран) в 108 км к юго-западу от станции Нахчыван было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение ощущалось силой до 3-5 баллов в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.