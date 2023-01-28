Осудил войну: в России религиозного лидера признали «иноагентом»

Верховный Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) покинул свой пост. Накануне Минюст России признал его «иноагентом», сообщили российские СМИ.

«Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами учение Будды»,— заявил Лама.

Тэло Тулку Ринпоче — верховный Лама Калмыкии с начала 1990-х годов, а также официальный представитель лидера тибетского буддизма Далай-ламы XIV в России, Монголии и СНГ. В октябре 2022 года он осудил вторжение РФ в Украину. Это было первым случаем публичной критики войны от религиозного лидера России.

В октябре Лама говорил, что уехал из России и проживает в Монголии, где встречается с калмыками и другими российскими буддистами, уехавшими от мобилизации.