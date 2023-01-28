В многострадальном Афганистане десятки жителей погибли от холодов

Число погибших от последствий сильных холодов в Афганистане, не отступавших более двух недель - с 10 января, достигло 166. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в Министерстве по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана.

Температура воздуха неоднократно опускалась до минус 33 градусов по Цельсию. Морозы сопровождались сильными снегопадами и ледяными дождями. В целом ряде районов имели место отключения электроэнергии. По оценкам местных метеорологов, нынешняя зима - "безусловно, самая холодная за последние годы".

Как отметила ВОЗ, в одной из деревень в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана с 23 января от острых респираторных инфекций скончались 17 человек. По данным ВОЗ, из-за сложных погодных условий в этот район трудно добраться сотрудникам гуманитарных организаций. В качестве причин смертей в ВОЗ также назвали пожары и отравления газом, использовавшимся для обогрева помещений.