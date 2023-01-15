Нетаньяху обещает «мощный, быстрый и точный» ответ врагам Израиля

Ответ на атаки в Иерусалиме будет «мощным, быстрым и точным», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает», — сказал Нетаньяху.

По словам премьера, Израиль готов к любому сценарию развития ситуации, при том, что страна не стремится к эскалации конфликта.

Он также призвал граждан Израиля «не брать закон в свои руки».