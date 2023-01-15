Американцы научат украинских солдат воевать по-новому

США вместе с союзниками планируют изменить динамику боевых действий в Украине за счет обучения бойцов ВСУ ведению общевойсковых боев с применением пехоты, танков и артиллерии. Так считают аналитики американского издания The New York Times.

Авторы материала указывают, что эксперты США сходятся во мнении, что боевые действия в Украине в 2023 году могут зайти в тупик, и заморозка конфликта сыграет на руку России. В этой связи США с союзниками в последние недели приступили к активному обсуждению того, как изменить динамику на поле боя. Предполагается, что для достижения поставленных целей предстоит не только нарастить поставки вооружения, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерию, но также расширить обучение украинских военных, чтобы те смогли использовать все новое оборудование «в связке».

В материале отмечается, что новая фаза конфликта, возможно, потребует от украинских военных эффективного совмещения действий пехоты и танковых атак под прикрытием артиллерии. Это является основой боевых операций в Вооруженных силах США, и этому уделяется первоочередное внимание при подготовке американских солдат.