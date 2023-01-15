Шведский политик предложил сжечь «еще сотню Коранов»

Председатель шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф пригрозил сжечь еще сотню Коранов в ответ на гневную реакцию Анкары, передает Expressen.

Он заявил, что речь идет не столько о вступлении в НАТО, сколько о свободе слова и самовыражения. При этом он выразил сожаление, что его слова и действия могут привести к отказу о вступлении в альянс.

«Считая реакцию Турции на сожжение Расмусом Палуданом Корана перед посольством Турции в Швеции необоснованной, на гнев Турции следует ответить сожжением еще ста Коранов. Можно богохульствовать, а можно оскорбить. Это часть свободы мнения и выражения. Свобода слова важнее, чем заявка Швеции в НАТО», — сказал Йомсхоф, предложив при этом приравнять к преступлению сожжение флага Швеции.