В Беларуси заявили о 17 тысячах украинских военных на границе

С украинской стороны на украинско-белорусской границе сосредоточено 17 тысяч военных, заявил в субботу, 28 января, глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, его слова приводят российские СМИ.

"На границе сосредоточено порядка 17 тысяч военнослужащих - это не только пограничники, но и другие воинские формирования", - утверждает Лаппо.

Он также сообщил, что основные усилия по охране государственной границы Беларуси сосредоточены на украинском направлении.

Кроме того, Лаппо обратил внимание на заминированные подходы к белорусской границе. Украинская сторона, по его словам, не пропускает в Беларусь украинцев, которые хотели бы уехать и которых готовы принять в республике.