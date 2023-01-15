Планирующих поездки на Запад турок предупредили

МИД Турции призвал сограждан, планирующих поездки в Европу, к бдительности, предупредив о возможных направленных против иностранцев акциях, в том числе на расистской почве.

"В ряде стран Европы в последнее время отмечен рост антиисламских акций, в том числе во время пропагандистских выступлений, направленных против нашей страны, с участием групп, связанных с террористической организацией PKK...", - отмечается в релизе министерства.

В этой связи турецкое ведомство призывает сограждан, которые проживают в Европе или планируют поездки туда, к бдительности, держаться подальше от районов, где могут активизироваться такие выступления и при необходимости обратиться в посольские и консульские учреждения Турции.

Рекомендации МИД Турции, распространяющиеся также на граждан, планирующих поездки в США, последовали на фоне прошедших в ряде стран Европы акций по осквернению Корана, в том числе у турецкого посольства в Копенгагене.