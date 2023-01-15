Многотысячные акции против Нетаньяху по всему Израилю

До митинга организаторы объявили, что формат акции будет изменен в связи с терактом, совершенным в пятницу вечером у одной из синагог в Восточном Иерусалиме. Демонстрация началась с минуты молчания в память о погибших. Кроме того, митинг проходил без музыкального сопровождения.

Израильская оппозиция организовала в субботу вечером массовые акции протеста против политики правительства Биньямина Нетаньяху. Крупнейшая демонстрация прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива.

Во время выступлений его участники высказывались в защиту демократии, критиковали правительство и его планы по судебной реформе, обвиняли членов Кабмина в коррупции. Помимо национального флага, участники митинга держали черные флаги движения против коррупции, радужные флаги ЛГБТ-активистов. Была на митинге и группа демонстрантов с палестинскими национальными флагами.

По данным полиции, в субботних демонстрациях против правовой реформы в Тель-Авиве приняли участие более 60 000 человек, в Иерусалиме - около 10 000, пишут израильские СМИ.

Антиправительственные акции проводятся в Израиле уже четвертую субботу подряд. Помимо Тель-Авива, митинги оппозиции также прошли в других крупнейших городах страны.