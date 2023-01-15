Американские военные призывают Пентагон передать Украине F-16

Высокопоставленные военные чиновники призывают Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 в Украину, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

"...Группа военных чиновников незаметно подталкивает Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 в Украину, чтобы помочь стране защитить себя от российских ракет и беспилотников... Но Вашингтон и Киев рассматривают артиллерию, бронетехнику и наземные системы ПВО как более насущные потребности", – пишет издание.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Украина и западные союзники ведут ускоренные переговоры о возможной отправке военных самолетов и ракет большой дальности. Один из источников отметил, что США могут потребоваться "недели", чтобы принять решение о поставках собственных самолетов и одобрить реэкспорт F-16 из других стран, пишут украинские СМИ.