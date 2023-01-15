Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 04:19

На этой неделе, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заинтриговал публику видео, размещенным в Фейсбуке. На нем были изображены американские истребители F 16. Сам ролик Данилов подписал так: "Вскоре в небе Украины". Что это было — как говорят в США wishfull thinking (принятие желаемого за действительное) или же какая-то инсайдерская информация секретаря СНБО? На этот вопрос о том, будут ли поставлены Украине западные истребители F16 – не только из Америки, но и из европейских стран - пытаются ответить американские СМИ. В данный момент Вашингтон утверждает, что такие поставки «не стоят в повестке дня». Однако, как сказал изданию Politico один авторитетный западный дипломат, «сейчас это «красная черта», но до того «красной чертой» были поставки систем залпового огня HIMARS, а потом дело сдвинулось с мертвой точки. После этого такой чертой были поставки тяжелого вооружения, в частности танков, но и этот вопрос был решен».

Еще один западноевропейский дипломат заявил тому же изданию, что пока речь о F-16 не идет, но «у нас могут быть обсуждения этой темы через две-три недели». В самом деле, следующий, 9-ый по счету «Рамштайн» в феврале обещает быть «авиационным». И никто не может заранее утверждать, что эти дискуссии не окончатся ничем, хотя они, как предполагают военные аналитики, будут более тяжелыми, чем обсуждение поставок танков. Но, как и в случае с танками «добровольцы», которые хотят сделать первый шаг и отправить в Украину F-16 уже объявились. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил в парламенте этой страны, что «если Киев попросит, то мы можем поставить Украине F-16, у нас в этом плане нет никаких табу». Нидерланды нацелены на то, чтобы заменить свой военно-воздушный флот на более современные истребители – невидимки F-35. Двенадцать своих F-16 они уже направили американской частной компании Draken International.

Любые поставки этих истребителей европейскими государствами должны получить одобрение со стороны правительства США - страны-производителя этих самолетов. Администрация Байдена до сих пор отвергала возможность таких поставок Украине, и, тем не менее, в июле 2022 года палата представителей Конгресса выделила 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов в США. По некоторым, хотя и не подтвержденным данным, эта подготовка уже идет полным ходом. F-16 является исключительно маневренным многофункциональным истребителем, который достигает скорости 1200 миль в час (почти 2 тысячи километров). Эта «птичка» может выполнять самые разнообразные задачи - от воздушных боев до бомбардировок. Однако американские военные эксперты предупреждают, что поставка одних истребителей, без «начинки» будет пустым занятием - их нужно снабдить управляемыми ракетами и тогда они станут грозным оружием в руках ВСУ. Есть, однако целый ряд предупреждений. Как говорит Франк Ледфидж, бывший офицер ВВС США, который служил на Ближнем Востоке и на Балканах, этим истребителям требуется особая взлетная полоса, которых в Украине нет и у них более сложная техника для управления, чем у советского производства МиГ-29, которые находятся на вооружении ВСУ.