Американские истребители для Украины наша корреспонденция
На этой неделе, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заинтриговал публику видео, размещенным в Фейсбуке. На нем были изображены американские истребители F 16. Сам ролик Данилов подписал так: "Вскоре в небе Украины".
Что это было — как говорят в США wishfull thinking (принятие желаемого за действительное) или же какая-то инсайдерская информация секретаря СНБО?
На этот вопрос о том, будут ли поставлены Украине западные истребители F16 – не только из Америки, но и из европейских стран - пытаются ответить американские СМИ. В данный момент Вашингтон утверждает, что такие поставки «не стоят в повестке дня». Однако, как сказал изданию Politico один авторитетный западный дипломат, «сейчас это «красная черта», но до того «красной чертой» были поставки систем залпового огня HIMARS, а потом дело сдвинулось с мертвой точки. После этого такой чертой были поставки тяжелого вооружения, в частности танков, но и этот вопрос был решен».
Еще один западноевропейский дипломат заявил тому же изданию, что пока речь о F-16 не идет, но «у нас могут быть обсуждения этой темы через две-три недели».
В самом деле, следующий, 9-ый по счету «Рамштайн» в феврале обещает быть «авиационным». И никто не может заранее утверждать, что эти дискуссии не окончатся ничем, хотя они, как предполагают военные аналитики, будут более тяжелыми, чем обсуждение поставок танков.
Но, как и в случае с танками «добровольцы», которые хотят сделать первый шаг и отправить в Украину F-16 уже объявились. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил в парламенте этой страны, что «если Киев попросит, то мы можем поставить Украине F-16, у нас в этом плане нет никаких табу».
Нидерланды нацелены на то, чтобы заменить свой военно-воздушный флот на более современные истребители – невидимки F-35. Двенадцать своих F-16 они уже направили американской частной компании Draken International.
Любые поставки этих истребителей европейскими государствами должны получить одобрение со стороны правительства США - страны-производителя этих самолетов. Администрация Байдена до сих пор отвергала возможность таких поставок Украине, и, тем не менее, в июле 2022 года палата представителей Конгресса выделила 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов в США. По некоторым, хотя и не подтвержденным данным, эта подготовка уже идет полным ходом.
F-16 является исключительно маневренным многофункциональным истребителем, который достигает скорости 1200 миль в час (почти 2 тысячи километров). Эта «птичка» может выполнять самые разнообразные задачи - от воздушных боев до бомбардировок. Однако американские военные эксперты предупреждают, что поставка одних истребителей, без «начинки» будет пустым занятием - их нужно снабдить управляемыми ракетами и тогда они станут грозным оружием в руках ВСУ.
Есть, однако целый ряд предупреждений. Как говорит Франк Ледфидж, бывший офицер ВВС США, который служил на Ближнем Востоке и на Балканах, этим истребителям требуется особая взлетная полоса, которых в Украине нет и у них более сложная техника для управления, чем у советского производства МиГ-29, которые находятся на вооружении ВСУ.
Но подобные аргументы высказывались и в отношении систем ПВО Patriots, и отношении американских танков Abrams и, тем не менее, решение об их поставках было принято Вашингтоном.
Решению этого вопроса, помогает то, что вполне положительно относятся к поставкам F-16 сами американские производители. Так, один из топ-менеджеров компании Lockheed Martin Франк Сент-Джон заявил, что у них идет активное обсуждение поставок этого типа истребителей четвертого поколения третьими сторонами. И хотя непосредственно эта компания не участвует в переговорах с правительством, Сент–Джон заявил лондонской Financial Times, что Lockheed Martin намерен быстро наращивать производство F-16 на своем заводе в Южной Каролине.
Опыт последнего времени показывает, что то, что касалось невозможным еще полгода назад сейчас претворяется в жизнь. Кстати, это касается и дальнобойных систем ATACMS, переговоры о поставках которых ведутся уже довольно давно. Во время посещения Киева на прошлой неделе американский сенатор Ричард Блюменталь призвал администрацию Байдена предоставить Украине наряду с танками и ATACMS. Это давление на Белый дом в последние недели нарастает как со стороны Капитолия, так и от авторитетных военных экспертов. «Мы не будем посылать в Украину американских солдат, но должны предоставить украинским силам все то, что было бы нужно нам самим, если бы оказались на поле боя», - сказал Блюменталь.