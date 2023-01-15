Россия призвала Японию к уважению
Для возвращения к «нормальному диалогу» Японии нужно «проявить уважение к России», заявило Министерство иностранных дел РФ.
Российское ведомство также призвало Токио «стремиться выправить двусторонние отношения».
Ранее Россия отказалась от межправительственных консультаций с Японией по промыслу морских ресурсов около Южных Курил в связи с санкциями Токио против Москвы. В МИД России обратили внимание на то, что отношения двух стран «стали стремительно деградировать». Там отметили, что при нынешнем премьере Фумио Кисиде Япония «ввела в отношении России недружественные меры в нарушение всех норм и правил международного права».