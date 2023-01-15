Пригожин хочет открыть центр ЧВК «Вагнер» в США
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил министра финансов США Джанет Йеллен согласовать открытие филиала ЧВК на территории США.
Ранее Министерство финансов США классифицировало ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. Против структур, связанных с компанией и ее создателем Евгением Пригожиным, вводятся новые санкции. Все ее американские активы будут заморожены.
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