В Польше требуют ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины

По его словам, решение Европейского союза, которое было принято в прошлом году, об отмене пошлин для Украины на весь экспорт привело к тому, что фермеры Польши «несут убытки по геополитическим причинам». Они выражают недовольство не только самим фактом преференций для соседей, но и также имеют претензии к качеству ввозимого с украинской территории зерна, поскольку Киев, по их мнению, наполняет рынок дешевым техническим зерном.

Ковальский отметил, что Варшава сейчас занимается формированием коалиции стран Евросоюза, которые объединятся по этому вопросу.