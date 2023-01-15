Неспокойная ночь в Иране фото; ВИДЕО
Серия мощных взрывов прогремела в нескольких городах Ирана ночью.
Взрывы произошли на заводе боеприпасов в городе Исфахан, на нефтеперерабатывающем заводе в Азаршехре.
Также отмечается, что в Иране отключили интернет.
Как сообщают другие источники, в результате взрывов иранская боевая авиация была поднята в небо, в армии объявили повышенную боеготовность.
Иранские чиновники обвинили Израиль в причастности к атаке дронов по военным предприятиям. Как пишет издание Al Arabiya, Израиль начал «специальную военную операцию» внутри Ирана (информация не подтверждена).