В России заявили о прямом участии США в боевых действиях
Поставки тяжелого вооружения Киеву свидетельствуют о «прямом участии США в боевых действиях в Украине», написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, на территории Украины «работают американские инструкторы и наемники».
«Сегодня Украина - полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны», - сказал Володин.
Также спикер Госдумы заявил, что «Вашингтон для удержания в Украине своего влияния вместе с киевским режимом лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию: закрыли неугодные СМИ, запретили политические партии, устроили гонения на церковь. Страну разграбили».