Икрам Нур, автор haqqin.az 11:31

Серия мощных взрывов произошла в ночь на воскресенье на объектах военной инфраструктуры в Иране. В ряде городов объявлена воздушная тревога. Как заявляет новостной телеканал Al Arabiya, Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности. В нынешнюю ночь неопознанные беспилотники наглядно показали иранцам, что чувствуют жители Украины под российскими атаками с воздуха. Массированный налет на иранские военные объекты, расположенные в разных частях страны, продемонстрировал также, что иранская система ПВО не настолько надежна, как уверяли в Тегеране, а под угрозой воздушных ударов находится любая провинция страны.

По странному совпадению удары по иранской военной инфраструктуре совпали с двумя заявлениями представителя Белого дома и посла Израиля в Германии Рона Просора. Первый заявил, что «президент Байден не будет исключать выбора военных средств в отношениях с Ираном». А посол еврейского государства сказал, что «Израиль помогает Украине - но за кулисами и гораздо больше, чем известно, поскольку израильская армия регулярно пресекает поставки иранских беспилотников и ракет, которые Россия использует в Украине». Если прибавить к этому давно известную информацию о том, что при содействии американских специалистов израильские ВВС давно готовят масштабную воздушную операцию, направленную против военной и ядерной инфраструктуры Ирана, то вывод о том, кто стоял за сегодняшним налетом, достаточно очевиден. Конечно, речь не идет о полномасштабной военной операции. Это была всего лишь репетиция, причем репетиция достаточно успешная. Во-первых, вскрыта иранская система ПВО на военных объектах. Во-вторых, получены достоверные данные о том, что она оказалась не столь уж эффективной и непреодолимой, как это расписывал официальный Тегеран. И, в-третьих, организаторы сегодняшней ночной атаки убедились в технологическом превосходстве своих ударных дронов над иранскими системами защиты от них. Кстати, с высокой долей вероятности можно утверждать, что на некоторых атакованных объектах агентура заранее установила лазерные маркеры для увеличения точности атак на них. Что, замечу, привело к тому, что жертв среди мирного населения в кварталах, прилегающих к атакованным объектам, не было.