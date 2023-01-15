Украина попросила Германию помочь «вышвырнуть» российский флот
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил у Германии предоставить Киеву подлодки, чтобы «вышвырнуть» российский флот из Черного моря:
«Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить Украине? Тогда мы вышвырнем российский флот из Черного моря», - написал Мельник в своем твиттере.
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