Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 12:26

Официальный визит президента Египта, фельдмаршала Абдулфаттаха ас-Сиси в Азербайджан можно назвать стартом нового, активного этапа сотрудничества двух стран не только в сфере торгово-промышленных отношений, но и во взаимодействии на мировой политической арене. В частности, в вопросе перезапуска программ Движения неприсоединения на фоне глобального кризиса безопасности «первого мира» и евроатлантического "золотого миллиарда".

Азербайджан для Египта – это шлюз Одной из ведущих тенденций мировой экономики является регионализация. Эта тенденция отчетливо прослеживается на примере постсоветского региона, где возникает стыковка множества макроэкономических границ. Ключевая из них — это сопряжение арабского ядра пространства Движения неприсоединения с зонами СНГ/ЕАЭС (как известно, в 2023 году между членами ЕАЭС и Египтом будет подписано «Соглашение о свободной торговле»). Отсюда возникает множество перспективных возможностей для взаимодействия в моделях "Север-Юг" и "Юг-Юг". В частности, Казахстан, который рассматривает Египет, как «логистические ворота" в Африку, высказал готовность продвигать серу, как основную товарную позицию своего экспорта в Египет, через азербайджанский транзит. В же случае с Азербайджаном и Египтом, обе страны оказываются взаимными "воротами": Азербайджан для Египта — это "шлюз" к Центральной Азии, а Египет для Азербайджана - доступ к рынку со 100 миллионами потребителей, ворота в Африку и, конечно же, к самому значимому узлу евразийских коммуникаций - Суэцкому каналу. Наконец, важная локальная задача, вытекающая из макрополитического контекста — это решение прикладных аспектов наполнения египетско-азербайджанских отношений конкретными проектами. Здесь, очевидно, необходим новый старт, поиск структурного стержня для новой динамики.

В 2010 году товарооборот между Азербайджаном и Египтом составлял 1,5 миллиарда долларов. Кризисные события "арабской весны" привели к сворачиванию взаимной торговли до 16,1 миллиона, хотя в Азербайджане по-прежнему зарегистрированы 51 компания с египетским капиталом. На встрече с лидерами азербайджанского бизнеса президент Ас-Сиси предложил им вложиться в лидирующие сферы египетской экономики: фармацевтику, возобновляемую энергетику, металлургию. Движение неприсоединения: перезапуск 2020-х годов Контекст ситуации на мировой арене, вероятно, позволит в среднесрочной перспективе начать новый подъем странам из лагеря Движения неприсоединения. Лидерами этой волны станут государства, масштабы экономики которых соответствуют критериям G20. Речь, прежде всего, идет об Индии, как лидирующей стране в этой группе. Также активную роль в своих регионах будут играть Египет и Азербайджан, которые находятся на узловых коммуникационных развязках Евразии, и имеют ровные многовекторные отношения с основными центрами сил G20. Не будем забывать, что на страны G20 приходится более 80 процентов мирового ВВП, 75 процентов мировой торговли и 60 процентов населения земного шара. Визит Ас-Сиси на Южный Кавказ происходит как раз после его поездки в Индию, где египетский и индийский лидеры согласовывали параметры взаимодействия. Отметим, что 26 января президент Египта был главным иностранным гостем на торжествах по случаю Дня Республики Индия.