Сам фельдмаршал приехал к Алиеву что там за кулисами?
Официальный визит президента Египта, фельдмаршала Абдулфаттаха ас-Сиси в Азербайджан можно назвать стартом нового, активного этапа сотрудничества двух стран не только в сфере торгово-промышленных отношений, но и во взаимодействии на мировой политической арене. В частности, в вопросе перезапуска программ Движения неприсоединения на фоне глобального кризиса безопасности «первого мира» и евроатлантического "золотого миллиарда".
Азербайджан для Египта – это шлюз
Одной из ведущих тенденций мировой экономики является регионализация. Эта тенденция отчетливо прослеживается на примере постсоветского региона, где возникает стыковка множества макроэкономических границ. Ключевая из них — это сопряжение арабского ядра пространства Движения неприсоединения с зонами СНГ/ЕАЭС (как известно, в 2023 году между членами ЕАЭС и Египтом будет подписано «Соглашение о свободной торговле»).
Отсюда возникает множество перспективных возможностей для взаимодействия в моделях "Север-Юг" и "Юг-Юг". В частности, Казахстан, который рассматривает Египет, как «логистические ворота" в Африку, высказал готовность продвигать серу, как основную товарную позицию своего экспорта в Египет, через азербайджанский транзит.
В же случае с Азербайджаном и Египтом, обе страны оказываются взаимными "воротами": Азербайджан для Египта — это "шлюз" к Центральной Азии, а Египет для Азербайджана - доступ к рынку со 100 миллионами потребителей, ворота в Африку и, конечно же, к самому значимому узлу евразийских коммуникаций - Суэцкому каналу.
Наконец, важная локальная задача, вытекающая из макрополитического контекста — это решение прикладных аспектов наполнения египетско-азербайджанских отношений конкретными проектами. Здесь, очевидно, необходим новый старт, поиск структурного стержня для новой динамики.
В 2010 году товарооборот между Азербайджаном и Египтом составлял 1,5 миллиарда долларов. Кризисные события "арабской весны" привели к сворачиванию взаимной торговли до 16,1 миллиона, хотя в Азербайджане по-прежнему зарегистрированы 51 компания с египетским капиталом.
На встрече с лидерами азербайджанского бизнеса президент Ас-Сиси предложил им вложиться в лидирующие сферы египетской экономики: фармацевтику, возобновляемую энергетику, металлургию.
Движение неприсоединения: перезапуск 2020-х годов
Контекст ситуации на мировой арене, вероятно, позволит в среднесрочной перспективе начать новый подъем странам из лагеря Движения неприсоединения. Лидерами этой волны станут государства, масштабы экономики которых соответствуют критериям G20.
Речь, прежде всего, идет об Индии, как лидирующей стране в этой группе. Также активную роль в своих регионах будут играть Египет и Азербайджан, которые находятся на узловых коммуникационных развязках Евразии, и имеют ровные многовекторные отношения с основными центрами сил G20.
Не будем забывать, что на страны G20 приходится более 80 процентов мирового ВВП, 75 процентов мировой торговли и 60 процентов населения земного шара. Визит Ас-Сиси на Южный Кавказ происходит как раз после его поездки в Индию, где египетский и индийский лидеры согласовывали параметры взаимодействия. Отметим, что 26 января президент Египта был главным иностранным гостем на торжествах по случаю Дня Республики Индия.
В этой связи нельзя не вспомнить, что именно Индия и Египет участвовали в создании Движения неприсоединения, которое происходило в эпоху правления Гамаля Абдель Насера и Джавахарлала Неру. С тех пор между двумя странами сформировались прочные отношения во всех областях, в том числе, в политической, экономической, военной и культурной сферах. Сейчас Египет настроен на активное участие в формате "Большой двадцатки" с целью активизировать совместные усилия по приоритетным для Египта, Африки и развивающихся стран темам - продовольствие, энергетика, климат, финансирование развития и преобразование мировой экономической системы.
Индия остается третьим крупнейшим торговым партнером Египта: в 2021 году объем торговли между двумя странами составил около 6,272 миллиарда долларов, а в ближайшие пять лет обе страны планируют его удвоить.
Что же касается Движения неприсоединения, то стоит напомнить, что с 2019 года, по единогласному решению стран-членов организации, Азербайджан председательствует в этой крупнейшей после ООН координационной структуре. За это время Азербайджан приложил значительные усилия для укрепления солидарности в рамках Движения, повышения его политического веса и глобального влияния. Была продвинута идея институционализации Движения, созданы Парламентская сеть и Молодежная организация.
Все это, безусловно, сказывается на авторитете Баку и его политическом значении в проектах модернизации Движения неприсоединения под лидерством Индии и ядра его первой пятерки.