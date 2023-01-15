Шольц хочет разговаривать с Путиным

Как пишет издание, канцлер придерживается мнения, что «канал для переговоров с Кремлем нужно держать открытым», продолжая усилия по прекращению войны в Украине путем прямых переговоров.

«Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным, потому что нужно разговаривать друг с другом. Путин должен вывести войска из Украины и закончить эту ужасную и бессмысленную войну», - сказал Шольц.