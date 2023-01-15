В Луганске не хотят лечить раненых «вагнеровцев»

В многопрофильную больницу в Юбилейном, в оккупированной Россией Луганской области Украины, доставлены около 300 раненых наемников ЧВК «Вагнер», однако врачи отказываются их лечить, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Врачи, как отмечается, отказываются оказывать помощь «вагнеровцам», потому что те являются носителями многих болезней, в частности, сифилиса, туберкулеза и ВИЧ.

«Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемого ЧВК «Вагнер». Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь», - говорится в сообщении.