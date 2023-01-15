Институт изучения войны: Кремль решил избавиться от Пригожина

Аналитики института считают, что власти РФ обратились к нему после наступления в Луганской области летом 2022 года, чтобы улучшить ситуацию на фронте. В то же время в Институте изучения войны считают, что в боях под Бахмутом погибло около 4 тысяч «вагнеровцев», а еще 10 тысяч были ранены.

Тем не менее такой шаг властей РФ ввел Пригожина в заблуждение и заставил переоценить свое значение как в армии, так и политической среде. Теперь же войска «вагнеровцев» заменяют вооруженными силами РФ, а привилегии Пригожина постепенно сокращаются.