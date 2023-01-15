В Украине назвали обновленные данные по потерям россиян
По данным на утро воскресенья, 29 января, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 126 160 военных, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери россиян на 29 января, по данным Генштаба, ориентировочно составили 126 160 человек личного состава, 3197 танков, 6366 боевых бронированных машин, 2195 артиллерийских систем, 453 РСЗО, 221 единица ПВО, 293 самолетов и 284 вертолетов.