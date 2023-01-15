Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:41

В последнее время чуть ли не каждое заседание Милли Меджлиса начинается с обсуждения роста цен на лекарства и продукты питания. Казалось бы, внимание народных избранников к проблемам, негативно влияющим на уровень жизни населения, – фактор, безусловно, положительный. Вот только ситуация от этого не меняется… «Я не вижу никаких изменений по данному вопросу, - заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Вахид Ахмедов, касаясь проблемы искусственного роста цен в Азербайджане. – И я не верю, что темпы инфляции в 2023 году снизятся».

Депутат привел в пример соседнюю Грузию, правительство которой, дабы обуздать рост цен, устанавливает своеобразный «потолок», выше которого продавать продукцию запрещено законом. Подчеркнув, что без решения проблемы ценовой политики бесполезно повышать пенсии и зарплаты, Вахид Ахмедов предложил провести встречу с представителями Министерства экономики, чтобы детально обсудить ценовую политику государства. «В Азербайджане ценовая политика не контролируется, - заявил депутат. – Иначе не было бы таких цен». С мнением Вахида Ахмедова трудно не согласиться. Особенно вникнув в суть недавнего заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, по словам которого население Грузии ежегодно экономит на медикаментах примерно 200 миллионов лари (около 74 миллионов долларов). Учитывая, что примерно в схожем экономическом положении далеко не все азербайджанцы могут позволить себе походы в аптеку, важно понять, как этого добились грузины, у которых еще не так давно ситуация на фармацевтическом рынке, как и в Азербайджане, оставляла желать лучшего.

Как выясняется, для снижения цен на лекарства правительство Грузии, что называется, открыло фармацевтический рынок Турции, который, по словам Гарибашвили, поставил в Грузию с середины января прошлого года более двухсот наименований медикаментов, в результате чего цены на них снизились на 60-80 (!!!) процентов. А все началось с того, что в ноябре 2021 года премьер-министр Грузии признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, главным образом, в регулировании цен на лекарства. А уже с 2022 года грузинские власти установили ценовой предел, выше которого в стране нельзя продавать те или иные медикаменты. На первом этапе эта реформа коснулась цен на медикаменты для более чем 1 300 граждан страны, страдающих хроническими и онкозаболеваниями. Таким образом, Кабинет Министров Грузии сделал то, на что никак не решится правительство Азербайджана – он взял под свой контроль цены на медикаменты. Точнее, как отметил депутат Вахид Ахмедов, «ценовая политика в Азербайджане есть, вот только контроль за ней отсутствует». Подобная пассивность, чтобы не сказать безразличие властей, тем более непонятно, если учесть, что даже в самые сложные для нашей страны периоды президент Ильхам Алиев неизменно ставит на первое место интересы рядовых граждан и, прежде всего, решение их социальных проблем. Не случайно Азербайджан занимает одно из ведущих мест в списке стран с высокой степенью социальной ориентированности государственной экономической политики.

К сожалению, наша чиновничья прослойка превратилась в своего рода барьер на пути к эффективной реализации социально ориентированной политики государства. Иначе как понять, что соседняя Грузия уже решила с помощью турецких фармацевтических компаний все проблемы на своем рынке лекарств, а Азербайджан, связанный с Турцией братскими узами дружбы и тесным экономическим сотрудничеством, все еще ищет выход из положения. Сегодня в Баку, как и в Тбилиси, немало так называемых «турецких аптек». Вот только цены в них еще выше, чем в соседних аптеках. Управляющие ими турецкие предприниматели, как, впрочем, и наши аптекари, объясняют непомерно высокие цены на лекарства произволом чиновников. Уточняя, что началось это вовсе не сегодня. Еще в 90-е годы прошлого столетия, сразу после открытия границ, турецкие предприниматели жаловались, что из-за поборов, которыми их обкладывали азербайджанские чиновники, им приходится продавать свои товары буквально втридорога. Многие из них пытались бороться с вымогательством на государственном уровне и обращались за помощью к журналистам, поскольку не хотели обирать братский народ и вредить собственному бизнесу. Но в итоге были вынуждены «накидывать» на стоимость своих товаров огромные суммы неучтенных расходов, связанных с взятками для многочисленной армии чиновников, преследовавших турецких бизнесменов на каждом шагу.

Конечно, с тех пор многое изменилось в лучшую сторону. Но и чиновники наши сумели адаптироваться к переменам, сгруппировавшись в отдельных сферах, где, «крышуя» доверенных теневых предпринимателей, добиваются ощутимых поступлений в свои карманы. Единственный метод борьбы с этим злом – законодательство. Ничего так не боится чиновник и нечистый на руку предприниматель, как закона, в котором четко указано, какое наказание грозит за нарушение. Естественно, при условии, что контроль за исполнением закона должен быть таким же жестким, как и его содержание. Но это, так сказать, теоретический вывод. А на практике мы продолжаем оставаться свидетелями весьма печальных казусов. К примеру, тот же депутат Ахмедов утверждает, что определенные круги, явно не заинтересованные в принятии Законопроекта о ломбардах, оказывают мощное давление на его инициаторов. Что неудивительно, если учесть нешуточные масштабы беспредела и оборота «черного нала», о которых неоднократно писал haqqin.az.