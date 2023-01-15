В Украине отреагировали на взрывы в Иране

«Происходящее в Иране можно лишь назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления», - сказал Игнат.

По его словам, Россия хочет получать от иранцев то вооружение, которое у нее в дефиците, а именно баллистические ракеты и ударные беспилотники. Взамен Тегеран хочет от Москвы самолеты.

«Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный», - отметил Игнат.