В Ханкенди доставили лиц армянского происхождения
На дороге Ханкенди - Лачин в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда семи автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).
По направлению из Лачина в Ханкенди проехали 6 легковых и 1 грузовой автомобиль МККК.
В машинах комитета в Ханкенди были доставлены лица армянского происхождения.
Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.
Акция протеста на дороге Ханкенди - Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 49-й день.