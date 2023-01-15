Алиевы прибыли в Венгрию ДОБАВЛЕНО ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 января прибыл с визитом в Венгрию, сообщает официальный сайт главы государства.
В Международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь главы государства выстроился почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий, советник президента Венгрии по международным отношениям и дипломатии Криштоф Альтус и другие официальные лица.