Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:26

Январь уже завершается, а в США по-прежнему не стихают споры вокруг повышения потолка государственного долга, который мешает нормальной работе правительства. Дошло до того, что министр финансов Джанет Йеллен заявила, что в связи с достижением потолка госдолга она не исключает угрозы дефолта в США, который приведет страну к финансовому кризису и катастрофическим последствиям. По ее словам, в случае дефолта США столкнутся с финансовым кризисом и рецессией. Еще 19 января Джанет Йеллен уведомила Конгресс, что во избежание дефолта, вызванного достижением потолка госдолга, установленного на уровне 31,4 триллиона долларов, ее ведомство задействовало чрезвычайные меры и уже отказалось от ряда категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок.

Йеллен призвала Конгресс действовать без промедления, и либо в законодательном порядке поднять верхнюю планку госдолга, либо вообще приостановить его действие, чтобы не подрывать доверие к США и их кредитоспособности. Ранее министр финансов США отмечала, что имеющихся в распоряжении ее ведомства наличных средств с учетом чрезвычайных мер должно хватить до июня. Но законодательно установленный потолок, впервые введенный в действие в 1917 году, не позволяет Министерству финансов после достижения определенного уровня госдолга или наступления определенной даты выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства. Превышение лимита ставит под угрозу возможности властей осуществлять обычные бюджетные выплаты, в том числе оплачивать социальные расходы. Более того, могут быть подорваны возможности США выплачивать долги и проценты по взятым обязательствам. Проблема потолка госдолга для США не нова, федеральное правительство сталкивается с ней практически ежегодно. Оно традиционно увеличивает свои расходы, что в свою очередь вынуждает повышать госдолг за счет печатания все новых и новых гособлигаций и обеспечивающих их долларов. Однако долг приобретает все более фантастические размеры, что не может не беспокоить конгрессменов, особенно представляющих Республиканскую партию.

Если, скажем, в прошлом году, когда большинство в Конгрессе было за демократами, эту проблему решили относительно легко, то ныне при доминировании республиканцев она приобретает весьма острый характер. Республиканская партия, контролирующая Палату представителей Конгресса, традиционно скептически относится к поднятию лимита госдолга и неизменно выступает за сокращение государственных расходов. Обычно эта проблема считается внутренним делом США и особо не коррелируется с мировой экономикой. Однако в этом году ситуация усугубляется тем, что прогнозируемая рецессия затронет треть мировой экономики. По прогнозам Кристалины Георгиевой, директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), темпы роста трех крупнейших мировых экономик - США, ЕС и Китая замедляются одновременно. Даже в странах, рост экономики которых не будет снижаться, сотни миллионов людей ощутят на себе «торможение» трех гигантов как рецессию. И если США еще могут ее избежать, то ситуация с европейской экономикой, серьезно пострадавшей вследствие российского вторжения в Украину, выглядит довольно мрачно. По прогнозам Кристалины Георгиевой, рецессия затронет половину стран ЕС. Она также считает, что КНР постепенно перейдет к более высоким темпам и завершит год с лучшими результатами. Тогда как для других азиатских экономик наступают весьма напряженные времена. Совершенно очевидно, что США исчерпали лимиты заимствований и во избежание дефолта предприняли экстраординарные меры, приостановив взносы в социальные и пенсионные фонды. Но так долго продолжаться не может. Невозможность правительства платить по долговым обязательствам приведет американскую экономику к рецессии и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. И в сложившейся ситуации было бы неверно сваливать все только на «разборки» между исполнительной и законодательной властями США, между республиканцами и демократами. Так, республиканец Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей Конгресса США, заявил не так давно, что готов к переговорам с Джо Байденом об ответственном повышении потолка государственного долга. Но президент ответил, что этот вопрос не подлежит обсуждению, подчеркнув тем самым принципиальный характер разногласий между демократами и республиканцами.