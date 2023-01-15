Завершается эвакуация азербайджанского посольства в Иране

Завершается работа по эвакуации сотрудников посольства Азербайджана в Иране, сообщил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что сегодня планируется доставить в страну сотрудников посольства и членов их семей, а также тело погибшего Орхана Аскерова.

Отметим, что Министерством иностранных дел были приняты соответствующие меры для доставки в Азербайджан тела Орхана Аскерова, погибшего в Иране. С этой целью Азербайджан выделил самолет, который ждет в аэропорту Тегерана.